Путин наградил патриарха Кирилла орденом Святого апостола Андрея Первозванного

Поздравляя патриарха с 75-летием, Владимир Путин подчеркнул его личные заслуги в деле служения церкви.

«Церковь знала разные времена, но сегодня её голос вновь приобрёл огромное значение, к нему прислушиваются, ему доверяют. И это во многом результат Ваших личных усилий и неустанных пастырских трудов, искренней заботы об утверждении в сердцах людей идеалов мира, добра, справедливости, любви и взаимопонимания», - отметил глава государства.

Президент также обратил внимание на активное участие церкви «под чутким духовным водительством» патриарха в решении насущных социальных задач, в реализации значимых для страны проектов.

Особую роль церкви Владимир Путин отметил в борьбе с пандемией коронавируса.

«Сегодня, когда мы боремся с пандемией коронавирусной инфекции, Ваш призыв к сплочению перед лицом угрозы вдохновляет священнослужителей Русской православной церкви, волонтёров, да и всех, кто выполняет милосердную миссию помощи больным, нуждающимся в поддержке и духовной опоре», - сказал глава государства.

Российский лидер отметил заслуги главы РПЦ в сохранении традиционных ценностей, исторического и культурного наследия России.

