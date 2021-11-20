Путин наградил патриарха Кирилла орденом Святого апостола Андрея Первозванного
Президент Владимир Путин наградил патриарха Московского и всея Руси Кирилла орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Церемония вручения высшей государственной награды Российской Федерации состоялась в Екатерининском зале Кремля, сообщается на сайте президента России.
Поздравляя патриарха с 75-летием, Владимир Путин подчеркнул его личные заслуги в деле служения церкви.
«Церковь знала разные времена, но сегодня её голос вновь приобрёл огромное значение, к нему прислушиваются, ему доверяют. И это во многом результат Ваших личных усилий и неустанных пастырских трудов, искренней заботы об утверждении в сердцах людей идеалов мира, добра, справедливости, любви и взаимопонимания», - отметил глава государства.
Президент также обратил внимание на активное участие церкви «под чутким духовным водительством» патриарха в решении насущных социальных задач, в реализации значимых для страны проектов.
Особую роль церкви Владимир Путин отметил в борьбе с пандемией коронавируса.
«Сегодня, когда мы боремся с пандемией коронавирусной инфекции, Ваш призыв к сплочению перед лицом угрозы вдохновляет священнослужителей Русской православной церкви, волонтёров, да и всех, кто выполняет милосердную миссию помощи больным, нуждающимся в поддержке и духовной опоре», - сказал глава государства.
Российский лидер отметил заслуги главы РПЦ в сохранении традиционных ценностей, исторического и культурного наследия России.
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