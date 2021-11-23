Путин поручил наградить сборную России, победившую на EuroSkills в Граце
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину наградить членов национальной сборной, завоевавшей первое место на чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills, сообщает пресс-служба Кремля.
Премировать, в том числе и на региональном уровне, в срок до 1 марта 2022 года поручено победителей и призеров чемпионата, а также тренеров и иных лиц, «внёсших значительный вклад в подготовку национальной сборной».
Соревнования по профессиональному мастерству EuroSkills Graz 2021 прошли в Австрии в конце сентября. В них приняли участие более 400 молодых профессионалов из 31 страны, сообщает RT. Сборная России выиграла 13 золотых, 6 серебряных, 8 бронзовых медалей, а в презентационных компетенциях - 4 золота, 2 серебра и 2 бронзы.
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