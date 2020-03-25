Путин помогает лучше подготовиться к голосованию по Конституции

Член Общественной палаты, директор Фонда исследования проблем демократии в эфире НСН рассказал, чем обернется перенос даты голосования по изменениям в Основном законе.


В ходе своего обращения к россиянам президент РФ Владимир Путин сегодня, 25 марта, объявил о переносе даты голосования по поправкам в Конституции с 22 апреля. Новая дата будет определена позднее в соответствии с ситуацией по коронавирусу в стране, отметил глава государства.

Член Общественной палаты, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев в беседе с НСН поддержал перенос голосования и отметил существенный плюс для наблюдателей.

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«Прежде всего, я бы отметил, что это ровно то, что обозначал президент, когда он говорил, что превыше всего здоровье людей, что именно это является главной задачей, нежели голосование по поправкам в Конституцию. Ровно так и происходит. Мы можем это только приветствовать. Мы видим, как вопрос с коронавирусом развивается и поэтому, я считаю, что это абсолютно правильное и абсолютно содержательное решение. А у нас, кто устраивает честное наблюдение за выборами, появляется возможность лучше обеспечить обучение наших наблюдателей, которые будут на всех участках по голосованию», - сказал Григорьев.

Кроме этого, Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением зарплаты.


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ФОТО: РИА Новости//Нина Зотина
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