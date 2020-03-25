Путин помогает лучше подготовиться к голосованию по Конституции

«Прежде всего, я бы отметил, что это ровно то, что обозначал президент, когда он говорил, что превыше всего здоровье людей, что именно это является главной задачей, нежели голосование по поправкам в Конституцию. Ровно так и происходит. Мы можем это только приветствовать. Мы видим, как вопрос с коронавирусом развивается и поэтому, я считаю, что это абсолютно правильное и абсолютно содержательное решение. А у нас, кто устраивает честное наблюдение за выборами, появляется возможность лучше обеспечить обучение наших наблюдателей, которые будут на всех участках по голосованию», - сказал Григорьев.

Кроме этого, Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением зарплаты.



