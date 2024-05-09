Журналист Карлсон взял интервью у переехавшей в Россию экс-помощницы Байдена
Тележурналист из США Такер Карлсон взял интервью у переехавшей в Россию бывшей помощницы Джо Байдена Тары Рид.
Она заявила о страхе преследования со стороны американских властей. Политик пообещала продолжить борьбу за привлечение к ответственности главы государства.
Рид отметила, что власти США ее преследуют за интервью российскому «Первому каналу», который находится под санкциями в США.
Рид известна тем, что обвинила в сексуальных домогательствах Байдена, с которым работала, когда он был сенатором. Сам президент называет ее утверждения ложными.
Экс-помощницы Байдена утверждает, что жителям США надоела «русофобская политика Вашингтона». Также, по её оценке, американская экономика оказалась сейчас «в состоянии свободного падения».
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