Журналист Карлсон взял интервью у переехавшей в Россию экс-помощницы Байдена

Тележурналист из США Такер Карлсон взял интервью у переехавшей в Россию бывшей помощницы Джо Байдена Тары Рид.

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Она заявила о страхе преследования со стороны американских властей. Политик пообещала продолжить борьбу за привлечение к ответственности главы государства.

Рид отметила, что власти США ее преследуют за интервью российскому «Первому каналу», который находится под санкциями в США.

Рид известна тем, что обвинила в сексуальных домогательствах Байдена, с которым работала, когда он был сенатором. Сам президент называет ее утверждения ложными.

Экс-помощницы Байдена утверждает, что жителям США надоела «русофобская политика Вашингтона». Также, по её оценке, американская экономика оказалась сейчас «в состоянии свободного падения».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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