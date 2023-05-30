Экс-помощница Байдена хочет получить гражданство РФ

Бывшая помощница президента Соединённых Штатов Америки Джозефа Байдена Тара Рид решила подать заявление на имя Владимира Путина о предоставлении ей гражданства Российской Федерации. Как передает РИА Новости об этом он заявила уже находясь в Москве.

Месяцем ранее Тара Рид уже повторно обвинила нынешнего главу Белого дома в насилии над собой во время прохождения у него в аппарате студенческой практики в 90-е годы прошлого века. Первое аналогичное обвинение с её стороны привело к уголовному преследованию Рид. Теперь же, по её словам, угрозы также звучат в адрес её родственников, отмечает RT.

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Экс-помощницы Байдена утверждает, что жителям США надоела «русофобская политика Вашингтона». Также, по её оценке, американская экономика оказалась сейчас «в состоянии свободного падения».

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на днях президент США Джо Байден в связи с текущей ситуацией с госдолгом заявил, что в истории ни разу не было случая, когда Америка не смогла оплатить свои долги. Однако служба проверки фактов напомнила, что в истории США было пять дефолтов и последний – в 1979 году.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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