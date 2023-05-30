Экс-помощница Байдена хочет получить гражданство РФ

Бывшая помощница президента Соединённых Штатов Америки Джозефа Байдена Тара Рид решила подать заявление на имя Владимира Путина о предоставлении ей гражданства Российской Федерации. Как передает РИА Новости об этом он заявила уже находясь в Москве.

Месяцем ранее Тара Рид уже повторно обвинила нынешнего главу Белого дома в насилии над собой во время прохождения у него в аппарате студенческой практики в 90-е годы прошлого века. Первое аналогичное обвинение с её стороны привело к уголовному преследованию Рид. Теперь же, по её словам, угрозы также звучат в адрес её родственников, отмечает RT.