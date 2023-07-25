«Путаница и шараханье»: Юрист объяснил, кого затронет призыв в 2024 году
Власти синхронно повышают верхние границы призывного возраста и нахождения в запасе, отметил в эфире НСН юрист Иван Самарин. По его словам, создаются условия для резкого увеличения количества военнослужащих.
Россияне, которым исполнилось 30 лет, не будут призваны на срочную службу в 2024 году согласно новым поправкам, заявил юрист по военному праву Иван Самарин в интервью НСН. По его словам, призыв в следующем году также не коснется уже зачисленных в запас.
Накануне сообщалось, что призывной возраст с 1 января 2024 года составит от 18 до 30 лет, без переходного периода – то есть поэтапного повышения не будет. Это следует из поправок, внесенных в Госдуму. Иван Самарин отметил, что значительный прирост в армии от этого не произойдет.
«С военными билетами ничего не будет, закон обратной силы не имеет. Те, кто зачислен уже в запас и кому не исполнилось 30 лет, подлежать призыву не будут. Это коснется только тех, кому в этом году не исполнится 27 лет и кто в этом году не будет зачислен в запас. Со следующего года это их коснется. Три года, которые добавляют… Туда попадут люди, которые имеют право на отсрочку, потому что у них, например, уже двое детей. Кроме того, часть людей приобретают квалификацию кандидатов наук, которых не призывают. Какая-то часть становится IT-специалистами. Говорить о том, что будет значительный прирост в армии, нельзя», - сказал Самарин.
При этом он обратил внимание на синхронность повышения верхней границы призывного возраста и повышения верхней границы нахождения в запасе. По словам юриста, власти создают условия для резкого увеличения количества военнослужащих при необходимости.
«Хотел бы обратить внимание на синхронность повышения верхней границы призывного возраста и повышения верхней границы нахождения в запасе. Сейчас предельный возраст пребывания в запасе увеличили на пять лет, до 55 лет. Это значит, что этих людей можно будет мобилизовать. Подозреваю, что создают условия для резкого увеличения количества военнослужащих при необходимости», - указал собеседник НСН.
Кроме того, Самарин заметил, что предыдущая версия закона о повышении нижней границы до 21 года также предусматривала возможность с 18 лет идти добровольно на срочную службу. Однако, указал юрист, власти решили сделать службу в армии обязательной с 18 лет.
«Предыдущая версия закона о повышении нижней границы до 21 года также предусматривала возможность с 18 лет идти добровольно на срочную службу. Говорят, что ребята сами хотят идти в армию… Утверждение сомнительное. Все эти шараханья с нижней границей призывного возраста ложны. В конце декабря 2022 года, когда Шойгу объявил о том, что граница призывного возраста будет меняться, многие говорили о том, что верхняя граница поменяется, а нижняя так и останется. Несмотря на то, что ряд сенаторов выступают против, депутаты развернулись на 180 градусов. Думаю, изначально была такая задумка. Подавать так нельзя, это вызывает недоверие к власти и создает путаницу», - резюмировал Самарин.
Так, изначально предполагалось повышение и нижней границы призывного возраста – до 21 года, повышать его должны были постепенно к 2026 году. Однако на минувшей неделе глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов вдруг заявил, что повышать нижнюю плану не будут, так как «много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет». А теперь, переиграли снова – и отменили переходный период.
Кроме того, 19 июля президент России Владимир Путин подписал закон о повышении на пять лет предельного возраста пребывания в запасе некоторых категорий обладателей воинских званий. Поправки вступят в силу 1 января 2024 года, сообщает «Радиоточка НСН».
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