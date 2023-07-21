Картаполов заявил, что в России не будут продлевать срок службы в армии до 2 лет

Продлевать срок службы в российской армии до двух лет не планируется. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает ТАСС.

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По словам парламентария, в подобных изменениях «нет смысла».

Ранее Картаполов заявил, что нижний предел призывного возраста срочной службы не будут повышать до 21 года, как планировали ранее. Таким образом, призывной возраст составит от 18 до 30 лет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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