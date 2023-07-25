Призывной возраст расширят до 18-30 лет с 1 января 2024 года

Новые нормы внесут в закон «О воинской обязанности и военной службе». Документ уже поддержал комитет Госдумы по обороне.

Нижняя палата парламента обсудит изменение призывного возраста на заседании во вторник, пишет RT.

Ранее глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что повышение возраста призыва будет поэтапным, и с 2024 года будет «сдвигаться на год», напоминает телеканал «360».

