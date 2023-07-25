Призывной возраст расширят до 18-30 лет с 1 января 2024 года

Возраст призыва на военную службу с 1 января следующего года составит от 18 до 30 лет, переходного периода не запланировано. Об этом говорится в поправках ко второму чтению законопроекта о повышении призывного возраста.

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Новые нормы внесут в закон «О воинской обязанности и военной службе». Документ уже поддержал комитет Госдумы по обороне.

Нижняя палата парламента обсудит изменение призывного возраста на заседании во вторник, пишет RT.

Ранее глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что повышение возраста призыва будет поэтапным, и с 2024 года будет «сдвигаться на год», напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
ТЕГИ:ЗаконопроектГосдумаВоеннослужащиеПризыв

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