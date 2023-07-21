«Желание молодежи!»: Генерал Липовой об отказе от повышения возраста призыва до 21 года

«В данной ситуации у нас просто увеличится контингент призывников. Все остальное остается без изменений. Картаполов сказал о том, что много желающих служить – да, это действительно так. Есть мнение, что нужно дать возможность исполнить свой долг молодежи, которая на сегодняшний день повернулась к своему обществу и стране, хочет выполнять свой долг. Престиж армии растет, желающих получить профессиональное образование в этой области становится все больше. Госдума находит правильные решения, которые отражают желания нашего общества», - объяснил Липовой.

Он отметил, что при таком возрастном разбросе призывников риски дедовщины остаются, но в этом нельзя винить армию.

«Риски дедовщины всегда есть. Но это не только в армии, на улице тоже. Поэтому да, армия – это срез нашего общества. Все зависит от того, в каком состоянии находится само общество. Армия в этом не виновата», - добавил собеседник НСН.

Ранее юрист по военному праву Иван Самарин заявил «Радиоточке НСН», что только получение кандидатской степени позволит избежать службы в армии в случае повышения призывного возраста до 30 лет.

