«Желание молодежи!»: Генерал Липовой об отказе от повышения возраста призыва до 21 года
Сергей Липовой заявил в эфире НСН, что решение Госдумы не поднимать нижний предел призывного возраста до 21 года отражает желания общества.
Генерал-майор авиации, герой России, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в интервью НСН поддержал отказ Госдумы поднимать нижний предел призывного возраста с 18 до 21 года.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что нижний предел призывного возраста не будут повышать до 21 года, как планировалось ранее. Призывной возраст срочной службы составит с 18 до 30 лет. Он объяснил это тем, что в стране много желающих пойти служить именно в 18 лет.
«В данной ситуации у нас просто увеличится контингент призывников. Все остальное остается без изменений. Картаполов сказал о том, что много желающих служить – да, это действительно так. Есть мнение, что нужно дать возможность исполнить свой долг молодежи, которая на сегодняшний день повернулась к своему обществу и стране, хочет выполнять свой долг. Престиж армии растет, желающих получить профессиональное образование в этой области становится все больше. Госдума находит правильные решения, которые отражают желания нашего общества», - объяснил Липовой.
Он отметил, что при таком возрастном разбросе призывников риски дедовщины остаются, но в этом нельзя винить армию.
«Риски дедовщины всегда есть. Но это не только в армии, на улице тоже. Поэтому да, армия – это срез нашего общества. Все зависит от того, в каком состоянии находится само общество. Армия в этом не виновата», - добавил собеседник НСН.
Ранее юрист по военному праву Иван Самарин заявил «Радиоточке НСН», что только получение кандидатской степени позволит избежать службы в армии в случае повышения призывного возраста до 30 лет.
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