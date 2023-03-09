«Путь к шизофрении»: Кураев предостерег священников от проповедования в интернете
Не стоит ни призывать, ни мешать священнослужителям вести блоги в интернете, сказал НСН Андрей Кураев.
Священник не должен заниматься проповеднической деятельностью и поучениями в интернете, так как его не поймет молодая аудитория. Об этом НСН заявил запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал священников не вступать в политические дискуссии. Также он посоветовал интернет-зависимым православным священникам уйти из РПЦ. В свою очередь, замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что Андрей Кураев занимается «чем угодно, но не христианской миссией». Кураев заявил, что одинаковое поведение священника на проповеди и в интернет-пространстве не найдет отклика у молодого поколения.
«Невозможно в интернете стоять на вершине проповеднической кафедры, смотреть на всех сверху вниз, поучать и вести к спасению. Все время думать о спасении чьих-то душ — прямой путь к шизофрении. Невозможно относиться к своему сыну все время как к будущему достойному гражданину Отечества даже тогда, когда вы просто хотите с ним поиграть или сопли вытереть. Равно как в отношениях с женой невозможно все время помнить о том, что вы вместе должны создавать образцовую ячейку общества, когда вы хотите начать с ней разговор или позаигрывать с ней. Если в семье появляется один праведник, все остальные становятся мучениками. Жизнь окружающих людей он очень быстро превратит в ад своей зацикленностью на одной идее и навязчивой назидательностью. Особенно чутко это чувствует молодая аудитория, которая сразу отвернется, если начать ее поучать», — отметил Кураев.
Собеседник НСН призвал не навязывать священникам общение в интернете, но и не препятствовать им.
«Лет пятнадцать-двадцать назад шла дискуссия о том, можно ли с детьми в школе говорить о религии. Я тогда сказал, что запрещать это не стоит. Вместе с тем попытка ввести массовое преподавание Закона Божия в школе приведет к катастрофе. Но если в школе есть педагог, которому это интересно, который талантливо это делает и пробуждает интерес детей, не следует ему мешать. Точно так же и со священниками в интернете. Если священник может талантливо и интересно вести блог — пожалуйста. Заставлять при этом никого не стоит. Основным критерием должна быть не цензура, а способности и талант человека», — подытожил протодиакон.
Ранее Кураев заявил НСН, что у верующих людей могут быть вопросы, сомнения и несогласие с официальной позицией церкви, не стоит пытаться привести всех к единому мнению.
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