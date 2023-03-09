Кураев ответил на упреки РПЦ в недостойном поведении в интернете

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал священников не вступать в политические дискуссии. Также он посоветовал интернет-зависимым православным священникам уйти из РПЦ. В свою очередь, замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что Андрей Кураев занимается «чем угодно, но не христианской миссией». Кураев отметил, что церковные вопросы можно и нужно обсуждать в интернете.

«Интернет существенно не отличается от обычной жизни. Люди ищут того, с кем им интересно, с кем они чувствуют себя в определенной безопасности и в общении с кем находят для себя некоторую пользу. Каждый день я получаю письменные свидетельства людей о том, что они остаются в какой-то степени в Церкви именно благодаря мне. Не следует думать, что люди смотрят на церковную жизнь только глазами Патриарха. У них есть и сомнения, и вопросы, и несогласие с официальной позицией. Было бы страшно, если бы все церковные люди шагали ровными колоннами. Но они видят, что можно быть православным человеком и клириком, при этом не проходить мимо проблем церковной жизни и обсуждать их, и напоминать какие-то евангельские банальности даже в тех случаях, когда это политически невыгодно. Нужно различать, где кривда официоза, а где правда Евангелия», — сказал он.

Собеседник НСН заявил, что Патриарху Кириллу трудно понять суть поведения людей в интернет-пространстве.

«Во-первых, Патриарх последовательно выступает против присутствия священников в соцсетях, не санкционированного им, и живых дискуссий в Церкви. Во-вторых, он в силу возраста и жизненных обстоятельств не понимает, что такое интернет и дискуссии в нем. Патриарх Кирилл слишком рано стал начальником, поэтому привык, что с ним никто не спорит. А интернет — достаточно свободное и во многом анонимное пространство», — добавил протодиакон.

Ранее Кураев в беседе с НСН заявил, что включение понятий «вера» и «жертвенность» в Стратегию нацбезопасности может привести к обратному эффекту.

