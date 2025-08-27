В РПЦ ответили Останиной на возмущение «женщинами без голов»

Аборты унижают женщин намного больше каких-либо высказываний, сказал в эфире НСН Вахтанг Кипшидзе, а Виталий Милонов призвал коллегу не волноваться из-за «православных блогеров».

Священнослужители порой допускают неудачные высказывания, однако это не должно становиться поводом для резких заявлений депутата Госдумы Нины Останиной, заявили в интервью НСН зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе и депутат Госдумы Виталий Милонов.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила задуматься о принятии закона «об оскорблении человеческого достоинства женщин». Так она отреагировала на заявления протоиерея РПЦ Сергея Кульпинова, по мнению которого «женщина – это существо без головы». Кипшидзе выразил сожаление высказываниями представителя РПЦ, предложив Останиной обратить внимание на аборты.

«Я считаю это высказывание священнослужителя крайне неудачным, потому что церковь всегда выступала за традиционную семью, в которой одинаково важные роли и которая является союзом женщины и мужчины. Каждый выполняет свою роль, никто не заслуживает в семье уничижительного отношения. Что касается депутата Останиной, то лучше бы она озаботилась доступностью абортов, которые намного большим образом унижают достоинство женщин, чем какие-то высказывания», - пояснил он.
Со своей стороны, Виталий Милонов призвал коллегу чрезмерно не волноваться и не решать такие вопросы через прессу.

«Разные депутаты волнуются по-разному, при этом Останину волнует все, что касается церкви. Волнение – это плохая история, когда человека много всего волнует, это не полезно для его здоровья. Что касается высказываний некоторых священнослужителей, например, Андрея Ткачева и других наших популярных православных блогеров, - они люди и имеют право высказывать свою точку зрения. К сожалению, мы относимся к священнослужителям как к святым, как будто они не люди, как будто их высказывания должны быть приравнены чуть ли не житиям святых. Нет, они разные люди с разными точками зрения. Я, например, со многими священниками категорически не согласен, но при этом являюсь православным человеком. На некоторых наших интернет-активистов смотришь и думаешь: зачем они это говорят? Поэтому, я думаю, если госпожа Останина беспокоится, ее это волнует, она нервничает, она всегда может обратиться и переговорить с архиереями РПЦ, а не решать с ними эти вопросы через прессу. При этом я рад, что она занимает активную позицию, молодец», - заключил собеседник НСН.

Протоиерей РПЦ Андрей Ткачев заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что не надо превращать в судебное препирательство любое публичное высказывание, в том числе, священников.


