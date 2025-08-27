Священнослужители порой допускают неудачные высказывания, однако это не должно становиться поводом для резких заявлений депутата Госдумы Нины Останиной, заявили в интервью НСН зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе и депутат Госдумы Виталий Милонов.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила задуматься о принятии закона «об оскорблении человеческого достоинства женщин». Так она отреагировала на заявления протоиерея РПЦ Сергея Кульпинова, по мнению которого «женщина – это существо без головы». Кипшидзе выразил сожаление высказываниями представителя РПЦ, предложив Останиной обратить внимание на аборты.