СМИ: Протоиерей РПЦ Ткачев назвал Санкт-Петербург нерусским «городом цареубийц»

Во время проповеди протоиерей Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Ткачев назвал Санкт-Петербург самым нерусским «городом цареубийц и террористов». Об этом сообщил Telegram-канал «Подъем».

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«Все города русские вырастали, как на луковице лушпайки, а Петербург весь под линейку построен, как Манхеттен», — заявил священник, добавив, что Северная столица стала источником всех несчастий России.

В петербургской епархии Ткачеву возразили, посоветовав «разделять русский народ и загнивающую интеллигенцию». Вместе с тем доля правды в словах протоиерея имеется, отметил председатель отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Санкт-Петербургской епархии Александр Пелин.

Ранее Ткачев назвал удары реактивных снарядов HIMARS ВСУ по российским городам наказанием Бога за аборты. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: facebook.com/andreytkachevprot
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