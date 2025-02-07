СМИ: Протоиерей РПЦ Ткачев назвал Санкт-Петербург нерусским «городом цареубийц»

«Все города русские вырастали, как на луковице лушпайки, а Петербург весь под линейку построен, как Манхеттен», — заявил священник, добавив, что Северная столица стала источником всех несчастий России.

В петербургской епархии Ткачеву возразили, посоветовав «разделять русский народ и загнивающую интеллигенцию». Вместе с тем доля правды в словах протоиерея имеется, отметил председатель отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Санкт-Петербургской епархии Александр Пелин.

Ранее Ткачев назвал удары реактивных снарядов HIMARS ВСУ по российским городам наказанием Бога за аборты. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

