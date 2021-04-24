Пушков предложил временно замедлить YouTube для россиян

«Все время предупреждать и угрожать, не принимая никаких мер, оказывает расхолаживающее действие», - считает парламентарий.

Политик объяснил свою инициативу тем, что YouTube блокирует контент на российских ресурсах и не удаляет запрещенные видеоматериалы.

По мнению Пушкова, замедление трафика видеохостинга, осуществляемое Роскомнадзором, должно быть временным и продлиться около недели.

«Это могло бы сыграть отрезвляющую роль в отношении сетевой компании», - полагает член Совфеда.

Он также отметил нежелание YouTube сотрудничать с российскими властями и обратил внимание на то, что на ресурсе по-прежнему в доступе тысячи роликов с детской порнографией, суицидальным контентом, призывами к экстремизму и другой опасной информацией.

Ранее Роскомнадзор обвинил администрацию YouTube в регулярной цензуре контента российских СМИ под предлогом его несоответствия возрастной категории. В РКН считают, что YouTube блокирует ролики, «которые доносят до зрителей видеохостинга отличающуюся от принятой на Западе позицию», отмечает «Интерфакс».

