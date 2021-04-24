Роскомнадзор требует от Google снять ограничения с YouTube-канала RT

«Подобные действия администрации видеохостинга YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ. Ведомство требует в максимально короткие сроки снять все ограничения, а также объяснить причины их введения», - сказано в заявлении ведомства.

Также в Роскомнадзоре заявили о возможности наложения штрафных санкций до 1 млн при игнорировании требования, в случае повторного отказа - до 3 млн рублей.

Напомним, 23 апреля YouTube якобы за дезинформацию о COVID-19 заблокировал четыре англоязычных видео канале RT, не пояснив, в чем она заключается.

