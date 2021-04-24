Роскомнадзор требует от Google снять ограничения с YouTube-канала RT
Роскомнадзор направил руководству Google письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-канала RT.
В настоящее время ряд материалов RT заблокированы видеохостингом. Также ограничена возможность публикации видеоматериалов и осуществления прямых трансляций «под предлогом распространения недостоверной информации о новой коронавирусной инфекции COVID-19 и ее последствиях».
«Подобные действия администрации видеохостинга YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ. Ведомство требует в максимально короткие сроки снять все ограничения, а также объяснить причины их введения», - сказано в заявлении ведомства.
Также в Роскомнадзоре заявили о возможности наложения штрафных санкций до 1 млн при игнорировании требования, в случае повторного отказа - до 3 млн рублей.
Напомним, 23 апреля YouTube якобы за дезинформацию о COVID-19 заблокировал четыре англоязычных видео канале RT, не пояснив, в чем она заключается.
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