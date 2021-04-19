ФАС возбудила дело против Google из-за блокировок на YouTube
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против корпорации Google и принадлежащего ей видеохостинга YouTube из-за злоупотребления доминирующим положением сервиса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что дело связано со внезапными блокировками аккаунтов со стороны YouTube, пишет РИА ФАН. Поводом для разбирательства послужило обращение Региональной общественной организации «Центр интернет-технологий» (РОЦИТ), пожаловавшейся в ФАС на блокировку и удаление аккаунтов и контента на YouTube, отмечает телеканал «360».
В ходе проверки ведомство установило, что касающиеся блокировки аккаунтов и обращения контента правила видеохостинга «непрозрачные, необъективные и непредсказуемые». Как отмечает ФАС, сложившаяся ситуация может стать причиной ущемления интересов пользователей YouTube и ограничения конкуренции на смежных рынках, сообщает «Свободная пресса».
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