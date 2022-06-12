Пушилин не увидел оснований для помилования приговорённых к казни наемников

По мнению главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина, нет оснований, чтобы приговоренные к смертной казни в ДНР иностранных наемники были помилованы. Об этом сообщает ТАСС.

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Пушилин подчеркнул, что делая такой вывод, в первую очередь опирается на принятое судебное решение.

«По характеру тех статей, тех правонарушений, которые они совершили, я не вижу оснований, предпосылок для того, чтобы я вышел с таким решением о помиловании», - цитирует его RT.

Смертные приговоры были вынесены судом ДНР 9 июня гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также гражданину Марокко Саадуну Брагиму, воевавших на стороне Киева. Иностранцы собираются обжаловать приговор суда.

Ранее представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что согласно нормам международного права «солдаты удачи» не попадают под Женевскую конвенцию и считаются преступниками, так что «никаких поблажек им не будет».

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ФОТО: РИА Новости
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