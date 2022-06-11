Поддержавшего Украину наемника из Южной Кореи осудят на родине
Наемника из Южной Кореи, воевавшего за Украину, осудят на родину. Его судьбу не будет определять суд Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщила глава МИД ДНР Наталья Никонорова 11 июня в эфире «Соловьев Live».
«Суд готовится в самой Южной Корее, потому что он сбежал. Якобы, по сообщениям публичным, он разочаровался в идеях, за которые воюют Вооруженные силы Украины, и вернулся обратно на родину», — пояснила она.
Ранее СМИ сообщили о подготовке в ДНР суда над наемником из Южной Кореи.
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