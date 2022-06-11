Поддержавшего Украину наемника из Южной Кореи осудят на родине

«Суд готовится в самой Южной Корее, потому что он сбежал. Якобы, по сообщениям публичным, он разочаровался в идеях, за которые воюют Вооруженные силы Украины, и вернулся обратно на родину», — пояснила она.

Ранее СМИ сообщили о подготовке в ДНР суда над наемником из Южной Кореи.

