Пушилин назвал число проживающих в Мариуполе людей

На сегодняшний день в Мариуполе проживают около 280 тысяч человек, рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин. Его слова приводит РИА Новости.

Путин посетил Мариуполь

Он отметил, что люди возвращаются в город быстрее, чем ожидалось.

«Мы рассчитывали, что к нынешнему периоду вернется порядка 200-220 тысяч человек», - сказал Пушилин.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин также заявил, что жители Мариуполя активно возвращаются в свои дома.

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ФОТО: РИА Нвоости
ТЕГИ:Вячеслав ВолодинМариуполь

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