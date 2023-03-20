Пушилин назвал число проживающих в Мариуполе людей
20 марта 202313:25
На сегодняшний день в Мариуполе проживают около 280 тысяч человек, рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин. Его слова приводит РИА Новости.
Он отметил, что люди возвращаются в город быстрее, чем ожидалось.
«Мы рассчитывали, что к нынешнему периоду вернется порядка 200-220 тысяч человек», - сказал Пушилин.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин также заявил, что жители Мариуполя активно возвращаются в свои дома.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+10 310 / сут.
Умерли
397 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+8 593 / сут.
- Куклачев рассказал, как заработать на пенсии
- СМИ: Индонезия депортирует с Бали 47 туристов
- СМИ: Блогер-сыроед Лютый не признает вину в смерти сына
- Кадыров назвал главное событие в истории Чечни
- Опрос: Каждый четвертый россиянин увольняется с работы по-английски
- Си Цзиньпин заявил, что Пекин готов вместе с Москвой стоять на страже миропорядка
- Омбудсмен ДНР обвинила Украину в пытках пленных
- В Турции назвали условия вступления Швеции в НАТО
- Пушилин назвал число проживающих в Мариуполе людей
- Вышел трейлер российского сериала о «Песнярах». Видео
20 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru