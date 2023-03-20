Пушилин назвал число проживающих в Мариуполе людей

Официальные переговоры председателя КНР Си и Путина состоятся завтра ЕС принял к сведению решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест Путина Губернатор Брянской области сообщил об очередном обстреле региона со стороны Украины Индонезия депортировала 47 туристов, включая 13 граждан России Финляндия признана самой счастливой страной мира в шестой раз подряд