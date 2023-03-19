Хуснуллин: Жители активно возвращаются в Мариуполь

По его словам, отмечается рост населения города. Также вице-премьер заявил, что за три месяца удалось восстановить здание филармонии. К лету планируют запустить первую трамвайную линию.

Напомним, Путин посетил Мариуполь, проехал за рулем автомобиля, осмотрел береговую линию и поговорил с местными жителями.

