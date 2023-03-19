Путин посетил Мариуполь

Российский президент Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь, сообщает пресс-служба Кремля.

Песков не стал комментировать сообщения о взрывах в Мариуполе

Глава государства осмотрел несколько объектов и поговорил с местными жителями. Путин прибыл на вертолете. Он также проехал по населенному пункту за рулем автомобиля.

По приглашению одной из семей российский лидер зашел к ним домой. Путин осмотрел береговую линию в районе яхт-клуба, здание театра и памятные места.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу посетил Мариуполь и проверил работу Военно-строительного комплекса по восстановлению инфраструктуры Донбасса.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Нвоости
ТЕГИ:Владимир ПутинМариуполь

Горячие новости

Все новости

партнеры