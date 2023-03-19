Путин посетил Мариуполь

Глава государства осмотрел несколько объектов и поговорил с местными жителями. Путин прибыл на вертолете. Он также проехал по населенному пункту за рулем автомобиля.

По приглашению одной из семей российский лидер зашел к ним домой. Путин осмотрел береговую линию в районе яхт-клуба, здание театра и памятные места.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу посетил Мариуполь и проверил работу Военно-строительного комплекса по восстановлению инфраструктуры Донбасса.

