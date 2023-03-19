Путин посетил Мариуполь
Российский президент Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь, сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства осмотрел несколько объектов и поговорил с местными жителями. Путин прибыл на вертолете. Он также проехал по населенному пункту за рулем автомобиля.
По приглашению одной из семей российский лидер зашел к ним домой. Путин осмотрел береговую линию в районе яхт-клуба, здание театра и памятные места.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу посетил Мариуполь и проверил работу Военно-строительного комплекса по восстановлению инфраструктуры Донбасса.
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