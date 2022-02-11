Пушилин назвал число граждан ДНР, получивших гражданство РФ

«Выдано около 400 тысяч российских паспортов», - отметил он.

Ранее Миграционная служба МВД ДНР сообщила, что, по данным на январь 2022 года, число жителей ДНР, имеющих российское гражданство, достигло 365 тысяч человек.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев ранее заявил, что на территории региона действуют восемь пунктов, в которых жители Донбасса могут подать документы для получения российского гражданства. По его словам, российский паспорт уже получили более 720 тысяч жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

