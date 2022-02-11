Пушилин назвал число граждан ДНР, получивших гражданство РФ
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российское гражданство паспорт получили около 400 тысяч жителей ДНР, сообщает ТАСС, Денис Пушилин.
«Выдано около 400 тысяч российских паспортов», - отметил он.
Ранее Миграционная служба МВД ДНР сообщила, что, по данным на январь 2022 года, число жителей ДНР, имеющих российское гражданство, достигло 365 тысяч человек.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев ранее заявил, что на территории региона действуют восемь пунктов, в которых жители Донбасса могут подать документы для получения российского гражданства. По его словам, российский паспорт уже получили более 720 тысяч жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,5 млн+197 тыс. / сут.
Умерли
338 тыс.+701 / сут.
Выздоровели
10,9 млн+106 тыс. / сут.
- Суд арестовал одного из напавших на магазин «Пятерочка» в Подмосковье
- Тунис упрощает с 15 февраля COVID-правила въезда для туристов
- Нагиев заявил, что будет ведущим КВН вместо болеющего Маслякова
- Пушилин назвал число граждан ДНР, получивших гражданство РФ
- Глава ЦБ: Инфляцию в 4% к концу года нельзя обеспечить без рецессии в экономике РФ
- Вашингтон стягивает ударные силы к Европе
- Матвиенко отчитала сенаторов, разговаривающих по телефону во время заседания
- МИД РФ отказался принять коллективный ответ по гарантиям безопасности
- ЕС не планирует эвакуировать своих граждан с Украины
- В Чехии планируют поставлять допоружие на Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru