Российско-турецкий мониторинговый центр в Карабахе закрылся
Международный мониторинговый центр в Нагорном Карабахе прекратил работу, об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на пресс-секретаря министерства обороны Азербайджана Анара Эйвазова.
Совместный турецко-российский мониторинговый центр был создан 11 ноября 2020 года. Он проработал более трех лет и внес большой вклад в установление мира и спокойствия в регионе, отметил пресс-секретарь.
Уточняется, что центр прекратил деятельность в Азербайджане в связи с «освобождением» региона от «армянской оккупации».
Ранее пресс-секретарь президента России Песков подтвердил начало вывода миротворцев РФ из Карабаха, сообщает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru