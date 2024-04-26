Российско-турецкий мониторинговый центр в Карабахе закрылся

Международный мониторинговый центр в Нагорном Карабахе прекратил работу, об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на пресс-секретаря министерства обороны Азербайджана Анара Эйвазова.

Совместный турецко-российский мониторинговый центр был создан 11 ноября 2020 года. Он проработал более трех лет и внес большой вклад в установление мира и спокойствия в регионе, отметил пресс-секретарь.

Уточняется, что центр прекратил деятельность в Азербайджане в связи с «освобождением» региона от «армянской оккупации».

Ранее пресс-секретарь президента России Песков подтвердил начало вывода миротворцев РФ из Карабаха, сообщает НСН.

