Глава РПЛ: Лига получит полномочия по переносу матчей чемпионата России

Как отметил глава лиги, он не боится ответственности.

«Вчера мне звонили из... "Сочи", а я не могу взять и перенести матч. Я донес свою позицию до РФС, что у лиги должны быть полномочия по переносу матчей. На 99% эти изменения будут приняты в регламент», — указал Алаев.

Ранее «Сочи» сыграл в Грозном с местным «Ахматом» в матче перенесенного 21-го тура Мир - Российской премьер-лиги, команда из города-курорта проиграла со счетом 0:1. В день встречи 14 игроков «Сочи» отравились, также на плохое самочувствие жаловались пять представителей персонала команды. По словам главного тренера сочинского клуба Роберто Морено, «Сочи» просил перенести игру. Специалист назвал решение РФС провести матч «позором», пишет «Свободная пресса».

