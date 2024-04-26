Глава РПЛ: Лига получит полномочия по переносу матчей чемпионата России

Российский футбольный союз предоставит Российской премьер-лиге полномочия для переноса матчей чемпионата после инцидента с массовым отравлением игроков футбольного клуба «Сочи». Об этом заявил президент РПЛ Александр Алаев, передает ТАСС.

Игрок «Сочи» Кордова назвал «необычным» отравление перед матчем с «Ахматом»

Как отметил глава лиги, он не боится ответственности.

«Вчера мне звонили из... "Сочи", а я не могу взять и перенести матч. Я донес свою позицию до РФС, что у лиги должны быть полномочия по переносу матчей. На 99% эти изменения будут приняты в регламент», — указал Алаев.

Ранее «Сочи» сыграл в Грозном с местным «Ахматом» в матче перенесенного 21-го тура Мир - Российской премьер-лиги, команда из города-курорта проиграла со счетом 0:1. В день встречи 14 игроков «Сочи» отравились, также на плохое самочувствие жаловались пять представителей персонала команды. По словам главного тренера сочинского клуба Роберто Морено, «Сочи» просил перенести игру. Специалист назвал решение РФС провести матч «позором», пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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