Более 720 жителей Донбасса получили российское гражданство

Он напомнил, что на территории Ростовской области действуют восемь пунктов, в которых жители Донбасса могут подать документы для получения российского гражданства, передает РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин в 2019 году подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

19 января депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму проект обращения к президенту России Владимиру Путину о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик самостоятельными государствами.

