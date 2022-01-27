Более 720 жителей Донбасса получили российское гражданство

Более 720 тысяч жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик получили российские паспорта. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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Он напомнил, что на территории Ростовской области действуют восемь пунктов, в которых жители Донбасса могут подать документы для получения российского гражданства, передает РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин в 2019 году подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

19 января депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму проект обращения к президенту России Владимиру Путину о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик самостоятельными государствами.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Гражданство РФДонбасс
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