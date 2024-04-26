Россияне готовы потратить на пасхальный стол 912 рублей

Также россияне стали чаще приобретать по сравнению с первой половиной апреля красители для яиц (на 63%) и декоративные наклейки (на 105%), а также посыпки для украшения выпечки (на 99%), глазурь (на 87%) и смеси для приготовления домашних куличей (на 82%). Увеличился также спрос на цукаты (на 19%) и на изюм (на 12%).

Куличи соотечественники начали покупать с начала апреля, во второй половине месяца спрос увеличился девятикратно. Наибольшей популярностью пользуется традиционное пасхальное блюдо с изюмом и цукатами весом 350 г или 550 г. Красители чаще покупают с перламутровыми и пастельными оттенками, а также с металлическим эффектом. Красный и зеленый цвет пользуются меньшей популярностью.

В среднем цена домашнего кулича с изюмом и глазурью среднего размера составит 183 рубля, творожной пасхи с цукатами — 534 рубля, окрашенных яиц — 195 рублей, а мясного блюда (жаркое на 6 порций) — 316 рублей.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала, как отметить Пасху и не набрать лишний вес.

