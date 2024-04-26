Мурашко: В России 46 тысяч женщин отказались от аборта в 2023 году

«46 тысяч женщин в 2023 году отказались от прерывания беременности», — цитирует министра РИА Новости.

Также Мурашко рассказал, что в стране была создана новая методология анкетирования и информирования о поддержке для женщин «в стадии репродуктивного выбора».

Ранее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что власти страны не пойдут на запреты и криминализацию сферы абортов, по мнению политика, подобные меры не смогут решить проблему, напоминает РЕН ТВ.

