Мурашко: В России 46 тысяч женщин отказались от аборта в 2023 году
Число россиянок, отказавшихся от прерывания беременности в прошлом году, составило 46 тысяч. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
«46 тысяч женщин в 2023 году отказались от прерывания беременности», — цитирует министра РИА Новости.
Также Мурашко рассказал, что в стране была создана новая методология анкетирования и информирования о поддержке для женщин «в стадии репродуктивного выбора».
Ранее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что власти страны не пойдут на запреты и криминализацию сферы абортов, по мнению политика, подобные меры не смогут решить проблему, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru