По «Гарри Поттеру» выпустят семь аудиокниг

Уже известно, что к работе будут привлечены Стивен Фрай и Джим Дейл. Разработкой серии займутся Сервис Amazon’s Audible и компания Pottermore Publishing. Первые аудиокниги выйдут в конце 2025 года.

Как отмечается, новый проект ни в какой мере не связан с кинофраншизой Warner Bros.

«Мы надеемся, что эта работа приятно удивит как старых, так и новых фанатов франшизы», — заявил исполнительный директор Audible Боб Карриган.

Ранее исполнительница роли мадам Стебль выступила против взрослых фанатов «Гарри Поттера», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

