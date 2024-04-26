По «Гарри Поттеру» выпустят семь аудиокниг

Более ста британских и американских актеров примут участие в записи семи аудиокниг по сказке Джулиан Роулинг «Гарри Поттер», сообщает Variety.

Сериал по «Гарри Поттеру» выйдет в 2026 году

Уже известно, что к работе будут привлечены Стивен Фрай и Джим Дейл. Разработкой серии займутся Сервис Amazon’s Audible и компания Pottermore Publishing. Первые аудиокниги выйдут в конце 2025 года.

Как отмечается, новый проект ни в какой мере не связан с кинофраншизой Warner Bros.

«Мы надеемся, что эта работа приятно удивит как старых, так и новых фанатов франшизы», — заявил исполнительный директор Audible Боб Карриган.

Ранее исполнительница роли мадам Стебль выступила против взрослых фанатов «Гарри Поттера», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Пятаков
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