ФСБ нашла у задержанных в Волжском таблицу с расценками за диверсии в России
На компьютере у одного из двух задержанных в городе Волжский сторонников проукраинской террористической организации National-Socialism/White Power (запрещенная в РФ террористическая организация) найдена таблица с расценками за диверсии в России, сообщает RG.RU со ссылкой на ФСБ.
В материале сообщается, что ФСБ задержало двух 17-летних подростков в Волгоградской области, которые планировали теракт в отделе полиции и военкомате. При обыске у них были найдены материалы, доказывающие их связь с лидерами запрещенной в РФ неонацистской организации.
Правоохранительными органами был обнаружен также компьютер с таблицами, где указаны точные расценки за теракты и диверсии в РФ. В опубликованных видеоматериалах ФСБ сообщается, что за разведку стратегического объекта и слежку неонацистам платят от $100, за поджог релейного шкафа - от $200, поджог автомобиля - $300. Диверсия на железной дороге или ЛЭП и поджог частного дома оплачиваются от $500. За поджог военкомата обещают выплату от $1000 – следует из таблицы.
Один из задержанных сообщил, что в начале прошлого года он вступил в чат, а через полгода получил инструкции от главарей запрещенной в РФ организации по изготовлению бомбы. Также сообщается, что один из главарей организации гражданин России Роман Железнов по указанию украинских спецслужб через интернет вовлекает несовершеннолетних в террористическую деятельность. В отношении Железнова ранее было возбуждено уголовное дело по статье "Наемничество".
Ранее стало известно, что командир ВСУ Булацик (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заочно осужден на 18 лет за атаку на нефтебазу в Брянской области, пишет «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- По «Гарри Поттеру» выпустят семь аудиокниг
- Дэвид Гилмор из Pink Floyd анонсировал новый альбом Luck and Strange
- ФСБ нашла у задержанных в Волжском таблицу с расценками за диверсии в России
- Силовики раскрыли группировку из 80 человек, обналичившую 18 млрд рублей
- Центробанк вновь сохранил ключевую ставку на уровне 16%
- Мурашко заявил, что мужчины в России живут на 10 лет меньше женщин
- Альбом Тейлор Свифт продался на виниле тиражом в 700 тысяч копий за три дня
- Ивану Демидову вручили медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени
- Защита предложит залог за освобождение замминистра обороны Иванова
- На Кубани произошло землетрясение магнитудой 3,6
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru