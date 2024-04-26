ФСБ нашла у задержанных в Волжском таблицу с расценками за диверсии в России

Правоохранительными органами был обнаружен также компьютер с таблицами, где указаны точные расценки за теракты и диверсии в РФ. В опубликованных видеоматериалах ФСБ сообщается, что за разведку стратегического объекта и слежку неонацистам платят от $100, за поджог релейного шкафа - от $200, поджог автомобиля - $300. Диверсия на железной дороге или ЛЭП и поджог частного дома оплачиваются от $500. За поджог военкомата обещают выплату от $1000 – следует из таблицы.

Один из задержанных сообщил, что в начале прошлого года он вступил в чат, а через полгода получил инструкции от главарей запрещенной в РФ организации по изготовлению бомбы. Также сообщается, что один из главарей организации гражданин России Роман Железнов по указанию украинских спецслужб через интернет вовлекает несовершеннолетних в террористическую деятельность. В отношении Железнова ранее было возбуждено уголовное дело по статье "Наемничество".

Ранее стало известно, что командир ВСУ Булацик (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заочно осужден на 18 лет за атаку на нефтебазу в Брянской области, пишет «Радиоточка НСН».

