Дэвид Гилмор из Pink Floyd анонсировал новый альбом Luck and Strange

Пластинка станет шестой в дискографии музыканта и будет носить название Luck and Strange. Релиз планируется 6 сентября этого года.

По словам Гилмора, для работы над пластинкой он привлек продюсера Чарли Эндрю, известного своим сотрудничеством с группой alt-J.

Последний альбом артиста Rattle That Lock вышел в 2015 году, отмечает RT.

