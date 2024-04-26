Дэвид Гилмор из Pink Floyd анонсировал новый альбом Luck and Strange

Лидер рок-группы Pink Floyd Дэвид Гилмор выпустит новый альбом, передает Brooklyn Vegan.

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Пластинка станет шестой в дискографии музыканта и будет носить название Luck and Strange. Релиз планируется 6 сентября этого года.

По словам Гилмора, для работы над пластинкой он привлек продюсера Чарли Эндрю, известного своим сотрудничеством с группой alt-J.

Последний альбом артиста Rattle That Lock вышел в 2015 году, отмечает RT.

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ФОТО: ТАСС
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