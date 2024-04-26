Матвиенко заявила о наличии предпосылок для «демографической весны» в России

Председатель Совфеда напомнила, как ранее все мировые эксперты «в один голос» прогнозировали крах российской экономики, однако страна вышла на уверенный экономический рост.

«Убеждена, что и в вопросах рождаемости мы тоже способны переломить ситуацию и сделать все, чтобы у нас началась демографическая весна», — подчеркнула Матвиенко.

По словам спикера верхней палаты парламента, к концу этого десятилетия во взрослую жизнь вступит поколение россиян, рожденное в 2000-х годах. Кроме того, Матвиенко напомнила, что, согласно данным Росстата, более 70% жителей страны хотят иметь двух и более детей.

Ранее Валентина Матвиенко призвала ввести дополнительные меры стимулирования рождаемости, чтобы мотивировать россиян на рождение вторых и третьих детей и сделать это «престижным, модным», напоминает телеканал «360».

