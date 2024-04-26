Матвиенко заявила о наличии предпосылок для «демографической весны» в России
Ситуация с рождаемостью в России может измениться, есть предпосылки для «демографической весны» в стране. Об этом заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, передает ТАСС.
Председатель Совфеда напомнила, как ранее все мировые эксперты «в один голос» прогнозировали крах российской экономики, однако страна вышла на уверенный экономический рост.
«Убеждена, что и в вопросах рождаемости мы тоже способны переломить ситуацию и сделать все, чтобы у нас началась демографическая весна», — подчеркнула Матвиенко.
По словам спикера верхней палаты парламента, к концу этого десятилетия во взрослую жизнь вступит поколение россиян, рожденное в 2000-х годах. Кроме того, Матвиенко напомнила, что, согласно данным Росстата, более 70% жителей страны хотят иметь двух и более детей.
Ранее Валентина Матвиенко призвала ввести дополнительные меры стимулирования рождаемости, чтобы мотивировать россиян на рождение вторых и третьих детей и сделать это «престижным, модным», напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru