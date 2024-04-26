Офицер ФСБ получил 17 лет колонии за взятки от владельцев подпольного казино

Суд признал военного виновным в незаконной организации и проведении азартных игр, организации преступного сообщества с использованием служебного положения и получении взятки в крупном размере. Кроме того, осужденному запретили занимать определенные должности на пять лет.

Отмечается, что всего нелегальный бизнес заработал свыше 200 млн рублей.

Ранее эксперт по игорному бизнесу Дмитрий Слободкин заявил, что преследование блогеров за рекламу онлайн-казино не решит проблему ухода игорного бизнеса в подполье.

