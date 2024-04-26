Офицер ФСБ получил 17 лет колонии за взятки от владельцев подпольного казино
Челябинский гарнизонный военный суд приговорил к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима офицера пограничного управления ФСБ, способствовавшего за взятки деятельности незаконного казино и предупреждавшего его организаторов о грядущих проверках. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу суда.
Суд признал военного виновным в незаконной организации и проведении азартных игр, организации преступного сообщества с использованием служебного положения и получении взятки в крупном размере. Кроме того, осужденному запретили занимать определенные должности на пять лет.
Отмечается, что всего нелегальный бизнес заработал свыше 200 млн рублей.
Ранее эксперт по игорному бизнесу Дмитрий Слободкин заявил, что преследование блогеров за рекламу онлайн-казино не решит проблему ухода игорного бизнеса в подполье.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru