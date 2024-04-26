Французский композитор и пианист Челоро получил российское гражданство
Композитор и пианист из Франции Николя Челоро получил российское гражданство. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, сообщает газета «Культура».
По словам представителя министерства внутренних дел, музыкант больше года проживает на территории с РФ вместе с супругой.
«Николя Челоров выступал на ведущих концертных площадках более чем в 20 странах. С момента переезда в Россию артист принял участие в 30 концертах, в том числе в Донецкой Народной Республике», - уточнила Волк.
Она также подчеркнула, что композитор с гордостью говорит о том, что судьба его тесно связана с Россией.
Ранее бывший владелец «Техносилы» отказался от российского гражданства, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru