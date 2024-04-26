Французский композитор и пианист Челоро получил российское гражданство

Композитор и пианист из Франции Николя Челоро получил российское гражданство. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, сообщает газета «Культура».

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По словам представителя министерства внутренних дел, музыкант больше года проживает на территории с РФ вместе с супругой.

«Николя Челоров выступал на ведущих концертных площадках более чем в 20 странах. С момента переезда в Россию артист принял участие в 30 концертах, в том числе в Донецкой Народной Республике», - уточнила Волк.

Она также подчеркнула, что композитор с гордостью говорит о том, что судьба его тесно связана с Россией.

Ранее бывший владелец «Техносилы» отказался от российского гражданства, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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