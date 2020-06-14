Пульмонолог объяснил, как восстановить легкие после коронавируса
Легкие людей, перенесших COVID-19, требуют долгого восстановления. Изменения, которые происходят в органах человека из-за болезни, схожи с осложнениями после воспаления легких, считает профессор РНИМУ имени Н. И. Пирогова, пульмонолог, заслуженный врач России Александр Карабиненко.
Интервью пульмонолога вышло в эфир на радио Sputnik.
«После перенесенной коронавирусной инфекции в легких наблюдаются фиброзные изменения, как после других воспалительных заболеваниях легких. Это бывает после тяжелой пневмонии, при часто обостряющейся хронической обструктивной болезни легких, при интерстициальных заболеваниях легких. У людей идут структурные изменения, которые требуют длительного восстановления», - цитирует Карабиненко РИА Новости.
Профессор рекомендовал перенесшим COVID-19 ту же восстановительную терапию, что и после свиного гриппа N1H1. Эксперт также отметил, что восстановление легких проходит в течение долгого времени.
«Дыхательная гимнастика и укрепляющий режим не противопоказаны, и их можно проводить, но все будет зависеть от индивидуальной способности каждого человека, который переболел COVID-19, к структурному восстановлению поврежденного органа. Как это улучшать? Это только само со временем может случиться. После перенесенного свиного гриппа N1H1 наблюдались фиброзные поражения, которые продолжались на протяжении полутора-двух лет. У некоторых легкие не восстановились до сих пор», — пояснил Александр Карабиненко.
Ранее НСН писала, что точно коронавирус можно определить лишь при серьезных инструментальных обследованиях, прежде всего компьютерной томографии легких.
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