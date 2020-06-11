Названы видимые проявления коронавируса
Врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал о визуальных проявлениях коронавирусной инфекции COVID-19. Он отметил, что иногда это выражается в виде точечных кровоизлияний, но чаще всего проявляется в виде покраснения кожи кистей рук с нечеткими границами, а также нижней трети голеней, ступней.
По словам специалиста, такие характерные признаки имеются у 5-15% заболевших коронавирусом, передает телеканал «Звезда».
Точно коронавирус можно определить лишь при серьезных инструментальных обследованиях, прежде всего компьютерной томографии легких.
Ранее руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Александр Бутенко рассказал, что ношение масок в жару может быть опасно для здоровья. Он особенно не рекомендует это делать пожилым людям и тем, у кого есть какие-то хронические заболевания.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru