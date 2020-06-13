Биолог указала на скрытые симптомы коронавируса

«Например, нужно было проверить поджелудочную железу и ему сделали компьютерную томографию, а оказалось, что у человека поражение легких. Это все можно было бы установить и без томографии, если с помощью стереометрии контролировать размер легких. Если он стал уменьшаться, то, возможно, речь идет о коронавирусе», — цитирует специалиста Газета.ru.

По мнению Барановой, данные стереометрии могут выявить коронавирус, если делать замеры объема легких в здоровом состоянии и после того, как появляются какие-либо жалобы на состояние здоровья.

«Если вы получили положительный тест на COVID-19, но не ощущаете симптомов, то нужно дойти до томографии и посмотреть, что с легкими», — приводят слова специалиста «Известия».

Также биолог обратила внимание на возможное снижение функции почек, которые больные COVID-19 могут не замечать. Ученая порекомендовала пройти анализ крови на клубочковую фильтрацию.

Напомним, 9 июня глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове рассказала, что бессимптомными носителями COVID-19 являются до 41 процента жителей планеты.



