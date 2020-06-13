Биолог указала на скрытые симптомы коронавируса
Доктор биологических наук Анна Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в интервью РИА Новости. По мнению ученой, «бессимптомное» течение болезни не отражает истинное состояние пациента, инфицированного коронавирусом.
Баранова считает, что большинство «бессимптомников» - молодые люди, которые попадают в поле зрение врачей, когда обращаются к ним по другим вопросам.
«Например, нужно было проверить поджелудочную железу и ему сделали компьютерную томографию, а оказалось, что у человека поражение легких. Это все можно было бы установить и без томографии, если с помощью стереометрии контролировать размер легких. Если он стал уменьшаться, то, возможно, речь идет о коронавирусе», — цитирует специалиста Газета.ru.
По мнению Барановой, данные стереометрии могут выявить коронавирус, если делать замеры объема легких в здоровом состоянии и после того, как появляются какие-либо жалобы на состояние здоровья.
«Если вы получили положительный тест на COVID-19, но не ощущаете симптомов, то нужно дойти до томографии и посмотреть, что с легкими», — приводят слова специалиста «Известия».
Также биолог обратила внимание на возможное снижение функции почек, которые больные COVID-19 могут не замечать. Ученая порекомендовала пройти анализ крови на клубочковую фильтрацию.
Напомним, 9 июня глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове рассказала, что бессимптомными носителями COVID-19 являются до 41 процента жителей планеты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru