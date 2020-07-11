Пульмоноголог рассказал, как восстановить легкие после коронавируса
Врач-пульмонолог, профессор РАН Кирилл Зыков рассказал, как восстановить легкие человеку, который переболел коронавирусом.
Специалист посоветовал курильщикам и любителям вейпов, электронных сигарет и кальянов отказаться от вредной привычки.
Пульмонолог также рекомендовал соблюдать сбалансированную диету и употреблять витамины, пишет «Комсомольская правда».
«Для восстановления после болезни может быть полезен комплекс витаминов, антиоксиданты (больше всего их во фруктах и овощах), полноценное поступление белков, клетчатки», — считает Зыков.
Специалист напомнил о необходимости перенесшим коронавирус пройти реабилитацию органов дыхания. Профессор отметил, что она состоит из комплексных тренировок с разной степенью нагрузки и активности.
Ранее главный внештатный психиатр-нарколог министерства Евгений Брюн в эфире НСН отмечал, что курение в период пандемии COVID-19 может стать смертельно опасной привычной, поскольку снижает иммунитет.
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