Пульмоноголог рассказал, как восстановить легкие после коронавируса

Пульмонолог также рекомендовал соблюдать сбалансированную диету и употреблять витамины, пишет «Комсомольская правда».

«Для восстановления после болезни может быть полезен комплекс витаминов, антиоксиданты (больше всего их во фруктах и овощах), полноценное поступление белков, клетчатки», — считает Зыков.

Специалист напомнил о необходимости перенесшим коронавирус пройти реабилитацию органов дыхания. Профессор отметил, что она состоит из комплексных тренировок с разной степенью нагрузки и активности.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог министерства Евгений Брюн в эфире НСН отмечал, что курение в период пандемии COVID-19 может стать смертельно опасной привычной, поскольку снижает иммунитет.

