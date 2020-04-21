Россияне оценили влияние самоизоляции на частоту перекуров

Во время самоизоляции 14% россиян стали курить чаще. Об этом говорят данные исследования, проведенного порталом Superjob. Также выяснилось, что 26% респондентов снизили частоту перекуров, а 54% опрошенных заявили, что курят как обычно.

Кстати, аналитики выяснили, что в период самоизоляции чаще стали курить безработные. Трудоустроенные россияне, напротив, снизили потребление сигарет. А 63% наших соотечественников, продолжающих ходить на работу, курят в привычном объеме, отмечает телеканал 360.