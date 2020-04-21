Россияне оценили влияние самоизоляции на частоту перекуров
Во время самоизоляции 14% россиян стали курить чаще. Об этом говорят данные исследования, проведенного порталом Superjob. Также выяснилось, что 26% респондентов снизили частоту перекуров, а 54% опрошенных заявили, что курят как обычно.
Кстати, аналитики выяснили, что в период самоизоляции чаще стали курить безработные. Трудоустроенные россияне, напротив, снизили потребление сигарет. А 63% наших соотечественников, продолжающих ходить на работу, курят в привычном объеме, отмечает телеканал 360.
Ранее НСН писала, что бывший премьер-министр, ныне заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что россиянам следует находить позитив в условиях самоизоляции на дому. В частности, следует «получать удовольствие» от общения с близкими и чтения книг, просмотра фильмов и всего, что окружает в домашних условиях, подчеркивает РЕН ТВ.
Ранее Медведев поддержал жёсткие меры властей РФ в рамках борьбы с распространением коронавируса и отметил, что изоляция необходима.
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