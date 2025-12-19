«Когда задаешь написать историческое эссе, например, одно или два точно пишутся с использованием ИИ. Ребята недавно при мне буквально обсуждали, как они выполняли задание при помощи искусственного интеллекта. Но я очень надеюсь, что это станет для них всего лишь инструментом, нужно это все перерабатывать, а не брать готовые ответы. Есть такое понятие как цифровая амнезия - это когда человек даже что-то знает, но применить это не может, потому что ему всегда дается готовый ответ. Пока искусственный интеллект стал для нас инструментом, не так сильно повлиял на когнитивные возможности. Если мы будем продолжать использовать его постоянно, не думать, не анализировать текст, то наши когнитивные способности это снизит. Надо тренировать память, мозг», - отметил он.

Он также добавил, что запрет на использование смартфонов на уроках положительно влияет на учебный процесс.

«Дети в большинстве своем сами соглашаются с тем, что запрет на смартфоны в школах – это правильная история. Запрет работает в этом смысле. Я хочу уточнить, что мы и раньше не разрешали пользоваться смартфонами на уроках. Запрет просто юридически этот момент подкрепил», - добавил собеседник НСН.

В России с 1 сентября 2024 года действует закон, запрещающий школьникам использовать личные смартфоны и гаджеты с SIM-картами на уроках. Разрешено приносить телефон в школу, но пользоваться им можно только во время перемен, в столовой, на пути из школы и в экстренных ситуациях, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

