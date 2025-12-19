Цифровая амнезия: Как часто школьники делают «домашку» с ИИ
Искусственный интеллект может привести к цифровой амнезии - это когда человек что-то знает, но применить это не может, потому что ему всегда дается готовый ответ, заявил НСН Дмитрий Лутовинов.
Сегодня один или два школьника из класса пишут эссе с помощью искусственного интеллекта, заявил учитель истории и обществознания, учитель года - 2022 Дмитрий Лутовинов в беседе с НСН.
В связи с использованием ИИ возникает опасность того, что дети и подростки не будут сами думать, заявил президент Владимир Путин. Он отметил, что нужно таким образом выстраивать образовательный процесс, чтобы основные вещи решались и отрабатывались непосредственно в учебных аудиториях. Чтобы развитие современных технологий не привело к тому, что «часть нашего общества будет думающей, а другая пойдет по простому пути и будет интеллектуально деградировать». Лутовинов признал, что проблема набирает обороты.
«Когда задаешь написать историческое эссе, например, одно или два точно пишутся с использованием ИИ. Ребята недавно при мне буквально обсуждали, как они выполняли задание при помощи искусственного интеллекта. Но я очень надеюсь, что это станет для них всего лишь инструментом, нужно это все перерабатывать, а не брать готовые ответы. Есть такое понятие как цифровая амнезия - это когда человек даже что-то знает, но применить это не может, потому что ему всегда дается готовый ответ. Пока искусственный интеллект стал для нас инструментом, не так сильно повлиял на когнитивные возможности. Если мы будем продолжать использовать его постоянно, не думать, не анализировать текст, то наши когнитивные способности это снизит. Надо тренировать память, мозг», - отметил он.
Он также добавил, что запрет на использование смартфонов на уроках положительно влияет на учебный процесс.
«Дети в большинстве своем сами соглашаются с тем, что запрет на смартфоны в школах – это правильная история. Запрет работает в этом смысле. Я хочу уточнить, что мы и раньше не разрешали пользоваться смартфонами на уроках. Запрет просто юридически этот момент подкрепил», - добавил собеседник НСН.
В России с 1 сентября 2024 года действует закон, запрещающий школьникам использовать личные смартфоны и гаджеты с SIM-картами на уроках. Разрешено приносить телефон в школу, но пользоваться им можно только во время перемен, в столовой, на пути из школы и в экстренных ситуациях, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам рассказали, когда в 2026 году выгоднее брать кредит
- Набиуллина: Центробанк не будет снижать ключевую ставку «в режиме автопилота»
- Двое россиян были арестованы в Болгарии по требованию США
- «Честная награда»: Театральные премии «померялись» лучшими из лучших
- Умер создатель и лидер добровольческой бригады футбольных фанатов «Эспаньола»
- В Белгородской области мужчина был ранен из-за взрыва дрона ВСУ
- Депутат Рады Гончаренко заочно получил в России 18 лет лишения свободы
- Автоэксперт рассказал о полезных для водителей подарках на Новый год
- Как отечественное ПО защитит Россию от беспилотников
- Россиянам назвали продукты, которые не стоит брать по акции перед Новым годом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru