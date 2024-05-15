Депутат Нилов призвал определить дозировки «запрещенных» для водителей лекарств

По его словам, водителям необходимо доступным языком объяснить, какие препараты и в какой дозе можно употреблять перед тем, как сесть за руль, а какие - нет.

«Водителя нужно защитить таким образом, чтобы, приходя в аптеку или заходя в интернет, водитель мог ознакомиться с полным перечнем всех лекарственных препаратов. Список должен быть утвержденный, закрепленный и понятный. Нужен список не веществ, а именно препаратов, ведь у нас водители не фармацевты. Я считаю, что должна быть определена концентрация препарата в крови. Одно дело – минимальные доли, которые никак не повлияют на управление транспортным средством, другое дело – серьезная доза. К этому вопросу надо подходить очень разумно. Сегодня эта правоприменительная практика нас пугает, она неразумная», - отметил Нилов.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что весенняя аллергия особенно опасна для водителей автомобилей, которые при проявлении симптомов теряют контроль над машиной, а также могут по ошибке принимать препараты со снотворным эффектом.

