Депутат Нилов призвал определить дозировки «запрещенных» для водителей лекарств
Нужен список не лекарственных веществ, после употребления которых нельзя садиться за руль, а именно препаратов, заявил НСН Ярослав Нилов.
В списке «запрещенных» для водителей лекарств необходимо прописать дозировки, заявил НСН депутат Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Ранее Нилов обнародовал составленный Минздравом РФ список лекарств, которые не стоит принимать водителям. В него вошли три группы лекарств. Первая - это безрецептурные препараты, содержащие седативные, психотропные вещества, наркотические анальгетики и этиловый спирт. В пример чиновники привели «Терафлю», «Корвалол», «Граммидин», «Парацетамол» и «Глицин». Также в перечень попали лекарства, которые ухудшают внимание. Здесь речь идет о противоэпилептических, антигистаминных и снижающих давление препаратах. Третья часть списка состоит из антидепрессантов, обезболивающих и некоторых антибиотиков. Позже в Минздраве поспешили уточнить, что опубликованный список лекарств не является нормативным актом или его проектом и носит рекомендательных характер.
«На следующей неделе в Госдуме рассмотрят проект закона, который внесет изменения в административное законодательство, после чего должен появиться нормативно-правовой акт, который сформирует исчерпывающий перечень веществ, наличие которых в крови не допускает управление транспортным средством. Сколько случаев, когда за валидол и другие лекарства лишают права управлять автомобилем! Это нонсенс! Мы запросили в Минздраве список запрещенных для водителей препаратов, нам его предоставили. Это не нормативно-правовой акт, это просто полезный список для водителей», - сказал собеседник НСН.
По его словам, водителям необходимо доступным языком объяснить, какие препараты и в какой дозе можно употреблять перед тем, как сесть за руль, а какие - нет.
«Водителя нужно защитить таким образом, чтобы, приходя в аптеку или заходя в интернет, водитель мог ознакомиться с полным перечнем всех лекарственных препаратов. Список должен быть утвержденный, закрепленный и понятный. Нужен список не веществ, а именно препаратов, ведь у нас водители не фармацевты. Я считаю, что должна быть определена концентрация препарата в крови. Одно дело – минимальные доли, которые никак не повлияют на управление транспортным средством, другое дело – серьезная доза. К этому вопросу надо подходить очень разумно. Сегодня эта правоприменительная практика нас пугает, она неразумная», - отметил Нилов.
Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что весенняя аллергия особенно опасна для водителей автомобилей, которые при проявлении симптомов теряют контроль над машиной, а также могут по ошибке принимать препараты со снотворным эффектом.
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