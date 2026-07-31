Маск опроверг данные о возможной продаже подразделения Tesla в Китае

Бизнесмен Илон Маск опроверг информацию о возможной продаже китайского подразделения компании Tesla или его выведении в отдельную структуру. Об этом миллиардер написал в соцсети Х.

«Это фейковая новость», - подчеркнул Маск, комментируя соответствующую публикацию одного из пользователей.

Ранее СМИ сообщили, что Tesla может продать бизнес в Китае в связи с подготовкой к слиянию с SpaceX - крупным подрядчиком Пентагона. При слиянии выделение китайского подразделения компании-производителя электромобилей поможет избежать потенциального конфликта интересов и регуляторных рисков.

Между тем рыночная капитализация SpaceX и Tesla сравнялась, первая компания с июня потеряла более 1,2 трлн долларов, отмечает 360.ru.

