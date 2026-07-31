Россиянка Шнайдер вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Вашингтоне

Российская спортсменка Диана Шнайдер обыграла соперницу из Австрии Анастасию Потапову в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне.

Россиянин Хачанов проиграл 171-й ракетке мира на турнире в Мексике

Игра завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу россиянки.

В четвертьфинальном матче турнира теннисистка встретится с соотечественницей Людмилой Самсоновой.

Диане Шнайдер 22 года, спортсменка занимает 18-е место в рейтинге WTA.

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ФОТО: AP/TASS
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