Россиянка Шнайдер вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Вашингтоне

В Ростовской области эвакуировали дом из-за разрушений от прилета БПЛА Уиткофф и Кушнер посетят Украину в ближайшие дни Ландшафтный пожар в Оренбургской области локализован Почти 10 тыс. смертей в Германии связали с экстремальной жарой Удаленная с ЕГЭ из-за якобы камеры в пуговице школьница добилась пересдачи Наряд Умы Турман из «Криминального чтива» выставлен на аукцион