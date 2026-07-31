В Волгограде произошел пожар на логистическом объекте Wildberries
31 июля 202608:25
Юлия Савченко
Возгорание произошло на логистическом объекте Wildberries в Волгограде. Об этом говорится в сообщении компании.
Торговые сети пересматривают условия договоров с поставщиками продуктов в случае атак на логистические центры
«Предварительно, пострадавших нет», — указали в организации.
На месте находятся пожарные расчеты. Прием и отгрузку заказов проводят на других объектах.
Ранее стало известно о массированной атаке БПЛА в Волгоградской области, были зафиксированы возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса и на складских помещениях, напоминает 360.ru.
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