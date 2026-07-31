В Волгограде произошел пожар на логистическом объекте Wildberries

Возгорание произошло на логистическом объекте Wildberries в Волгограде. Об этом говорится в сообщении компании.

Торговые сети пересматривают условия договоров с поставщиками продуктов в случае атак на логистические центры

«Предварительно, пострадавших нет», — указали в организации.

На месте находятся пожарные расчеты. Прием и отгрузку заказов проводят на других объектах.

Ранее стало известно о массированной атаке БПЛА в Волгоградской области, были зафиксированы возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса и на складских помещениях, напоминает 360.ru.

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ФОТО: ТАСС / Александр Щербак
ТЕГИ:компанияПожарВолгоград

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