Роспотребнадзор обновил состав вакцины от гриппа

Роспотребнадзор сообщил об обновлении состава вакцины от гриппа, которой будут прививать россиян в нынешнем эпидемическом сезоне, в него включили вирус свиного и гонконгского гриппа, а также вирус B/Victoria. Об этом пишет РИА Новости.

Как отметили в Роспотребнадзоре, Всемирная организация здравоохранения представила рекомендации по штаммовому составу вакцин на эпидсезон 2026–2027 годов.