Постпред Васильев: Россия поможет Белоруссии в случае провокаций на границе
Россия поможет Белоруссии по линии Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) при провокациях на границе с недружественными странами. Об этом заявил постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев в беседе с РИА Новости.
Как отметил дипломат, напряженность растет, в этих условиях руководство Белоруссии стремится избежать конфронтационной риторики и провокаций.
«Но сопредельные государства должны понимать, что Россия свое "плечо" подставит как в формате Союзного государства, так и ОДКБ», - указал Васильев.
По его словам, главное слово относительно обстановки по периметру границы с Украиной и с другими недружественными странами остается за Минском.
Между тем Госдума ратифицировала протокол о внесении изменений в Договор о развитии военно-технического сотрудничества России и Белоруссии. Документ позволит усовершенствовать порядок взаимодействия между двумя странами, пишет 360.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Маск опроверг данные о возможной продаже подразделения Tesla в Китае
- Россиянка Шнайдер вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Вашингтоне
- Постпред Васильев: Россия поможет Белоруссии в случае провокаций на границе
- В Волгоградской области из-за БПЛА загорелись предприятие ТЭК и склады
- СМИ: ВС РФ впервые поразили завод американской компании в Киеве
- Фактический миллиардер: В «Ижавиа» заявили, что выполнят все обязательства
- Мигранты в РФ стали меньше нарушать законы
- Названы причины, по которым «Ижавиа» лишилась сертификата эксплуатанта
- В Финляндии заявили, что небо страны используют для атак на Россию
- Трамп: Израиль выведет войска из Газы после разоружения ХАМАС