Постпред Васильев: Россия поможет Белоруссии в случае провокаций на границе

Россия поможет Белоруссии по линии Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) при провокациях на границе с недружественными странами. Об этом заявил постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев в беседе с РИА Новости.

Как отметил дипломат, напряженность растет, в этих условиях руководство Белоруссии стремится избежать конфронтационной риторики и провокаций.

«Но сопредельные государства должны понимать, что Россия свое "плечо" подставит как в формате Союзного государства, так и ОДКБ», - указал Васильев.

По его словам, главное слово относительно обстановки по периметру границы с Украиной и с другими недружественными странами остается за Минском.

Между тем Госдума ратифицировала протокол о внесении изменений в Договор о развитии военно-технического сотрудничества России и Белоруссии. Документ позволит усовершенствовать порядок взаимодействия между двумя странами, пишет 360.ru.

