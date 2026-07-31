Трамп: США хотят урегулирования украинского конфликта
31 июля 202609:06
Юлия Савченко
США хотят, чтобы конфликт с Россией на Украине закончился. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
«Я не ищу ракет. Мы ищем мира», — рассказал Трамп в интервью Financial Times.
Ранее американский лидер провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которой призвал к прекращению боевых действий. Также Трамп допустил, что украинский конфликт может завершиться до истечения его полномочий в 2029 году, пишет Ura.ru.
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