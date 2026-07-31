Трамп: США хотят урегулирования украинского конфликта

США хотят, чтобы конфликт с Россией на Украине закончился. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Песков: США не отказывались от урегулирования на Украине

«Я не ищу ракет. Мы ищем мира», — рассказал Трамп в интервью Financial Times.

Ранее американский лидер провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которой призвал к прекращению боевых действий. Также Трамп допустил, что украинский конфликт может завершиться до истечения его полномочий в 2029 году, пишет Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры