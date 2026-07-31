Над Россией уничтожили 371 украинский БПЛА

Цены на бензин начали снижаться в 23-х регионах России В Крыму снова частично нарушено энергоснабжение В Пакистане 10 альпинистов пропали без вести после схода лавины В АТОР не стали делать выводы о сильном падении турпотока в Сочи Полное солнечное затмение начнется 12 августа в районе Таймыра