Над Россией уничтожили 371 украинский БПЛА
Дежурные силы ПВО нейтрализовали над регионами России более 370 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи... перехвачен и уничтожен 371 украинский беспилотный летательный аппарат», — указано в сообщении.
Дроны были ликвидированы в Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Ростовской, Тульской областях. Также БПЛА сбили в Краснодарском крае, Дагестане, Крыму, Татарстане, над водами Азовского и Черного морей.
Ранее в городе Гуково Ростовской области из-за атаки БПЛА был поврежден жилой многоквартирный дом, зафиксировано разрушение межэтажных перекрытий, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Во Владивостоке произошел крупный пожар на складе DNS
- Умер чемпион мира по футболу 1982 года Франко Барези
- Трамп: США хотят урегулирования украинского конфликта
- Роспотребнадзор обновил состав вакцины от гриппа
- Над Россией уничтожили 371 украинский БПЛА
- Доберут зимой: Туроператоры не удивились падению интереса к отдыху в Сочи
- В Волгограде произошел пожар на логистическом объекте Wildberries
- Маск опроверг данные о возможной продаже подразделения Tesla в Китае
- Россиянка Шнайдер вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Вашингтоне
- Постпред Васильев: Россия поможет Белоруссии в случае провокаций на границе