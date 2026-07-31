Над Россией уничтожили 371 украинский БПЛА

Дежурные силы ПВО нейтрализовали над регионами России более 370 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.

В Волгоградской области из-за БПЛА загорелись предприятие ТЭК и склады

«В течение прошедшей ночи... перехвачен и уничтожен 371 украинский беспилотный летательный аппарат», — указано в сообщении.

Дроны были ликвидированы в Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Ростовской, Тульской областях. Также БПЛА сбили в Краснодарском крае, Дагестане, Крыму, Татарстане, над водами Азовского и Черного морей.

Ранее в городе Гуково Ростовской области из-за атаки БПЛА был поврежден жилой многоквартирный дом, зафиксировано разрушение межэтажных перекрытий, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиМинобороны

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