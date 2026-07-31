В Волгоградской области из-за БПЛА загорелись предприятие ТЭК и склады
Объекты на территории Волгоградской области подверглись массированной террористической атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров, передает областная администрация в мессенджере «Макс».
Отмечается, что из-за атаки получили повреждения многоквартирный дом в Тракторозаводском районе Волгограда, а также частный дом в Красноармейском районе.
«В результате попадания БПЛА в течение ночи были зафиксированы возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также на складских помещениях в Дзержинском районе», - указал Бочаров.
Специалисты занимаются ликвидацией пожаров. После ЧП были госпитализированы пять пострадавших, им оказывают необходимую помощь.
Ранее в Удмуртии зафиксировали атаку БПЛА, погиб один мирный житель, пишет 360.ru.
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