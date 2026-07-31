СМИ: ВС РФ впервые поразили завод американской компании в Киеве

Это завод по производству беспилотных летательных аппаратов. «Похоже, это первый случай, когда Москва нацелилась на американскую компанию в ходе конфликта», — пишет газета. Terminal Autonomy изготавливала высокоточные беспилотники «глубокого поражения». Они имели системы наведения, устойчивые к российским средствам радиоэлектронного подавления.

Компания была зарегистрирована в штате Делавэр (США) в 2023 году. Название связано с технологией, при которой искусственный интеллект берет на себя управление дроном на финальном этапе атаки после возможного подавления каналов связи.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России атаковали Киев и Харьковскую область. Удары наносились ракетами «Искандер» и беспилотниками «Герань».

