Психологи дали рецепт спасения от осенней депрессии
Продукты, восполняющие недостаток мелатонина и витамина D, физическая активность и позитивные впечатления помогут бороться с плохим настроением и упадком сил в межсезонье, сообщают РИА Новости.
В лаборатории психологии саморегуляции Психологического института Российской академии образования заявили, что осенняя хандра – официально признанное учеными явление. Оно связано со снижением солнечной активности и падением у человека уровня мелатонина.
«Вообще в случае любой хандры нужно ясно понимать, что рано или поздно она пройдет сама. Другое дело, что часто такое состояние сказывается на нашей работоспособности. Поскорее прийти в норму помогут продукты, восполняющие недостаток мелатонина и витамина D: оранжевые фрукты и овощи, например, апельсины и морковь», - рассказала доктор психологических наук Варвара Моросанова.
По мнению ученых, более склонны к ухудшению самочувствия и снижению активности худые и высокие пессимисты, корпулентные, склонные к неврозам, люди, а также подростки. Психологи рекомендуют для поднятия настроения посещать спортзалы, получать позитивные впечатления от посещения выставок, кинопоказов и других развлекательных мероприятий, обращать на себя внимание других людей.
Ранее врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович в эфире НСН назвал причины популярности психотропных препаратов у россиян.
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