Психологи дали рецепт спасения от осенней депрессии

Продукты, восполняющие недостаток мелатонина и витамина D, физическая активность и позитивные впечатления помогут бороться с плохим настроением и упадком сил в межсезонье, сообщают РИА Новости.

В лаборатории психологии саморегуляции Психологического института Российской академии образования заявили, что осенняя хандра – официально признанное учеными явление. Оно связано со снижением солнечной активности и падением у человека уровня мелатонина.

«Вообще в случае любой хандры нужно ясно понимать, что рано или поздно она пройдет сама. Другое дело, что часто такое состояние сказывается на нашей работоспособности. Поскорее прийти в норму помогут продукты, восполняющие недостаток мелатонина и витамина D: оранжевые фрукты и овощи, например, апельсины и морковь», - рассказала доктор психологических наук Варвара Моросанова.